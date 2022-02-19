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"Это не могут смотреть даже те, кто видел всё": Шольцу приготовили запрещённые улики по геноциду
19 февраля 2022, 20:40 • 80 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление канцлера Германии о геноциде в Донбассе, предупредила коллег из МИД ФРГ о том, что им направят материалы о массовых захоронениях в регионе. Публиковать их не станут, поскольку контент будет тут же запрещён. "Это не могут смотреть даже те, кто видел всё", - предупредила Захарова.
По словам дипломата, аналогичную подборку материалов о массовых захоронениях в Донбассе наш МИД уже направил и в Вашингтон. А теперь документы также отошлют и в МИД ФРГ - в связи с циничным заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе.
- подчеркнула при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Что за улики в документах, можно только представить. Захарова прикрепила к посту ссылку на информацию от Следкома России, в которой сообщалось о пяти обнаруженных стихийных массовых захоронениях в районе города Снежное, посёлка Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка в городе Первомайске, в селе Видное-1 Луганской области и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района.
Что это, если не доказательства геноцида, от которого Олафу Шольцу вдруг стало "смешно"?
Материалы, которые МИД России представит своим немецким коллегам, как уточнила Захарова, публиковать наша сторона не станет, так как этот контент тут же запретят на любой платформе.
- отметила дипломат, посоветовав немецким коллегам изучить данные, которые есть в публичном пространстве, пока для них идёт депеша.
Царьград в своё время обнародовал малую часть свидетельств того, как убивали детей Донбасса. Также в интервью, данном "Первому русскому", один из героев Донбасса, сербский снайпер ДНР Деян Берич, рассказал о том, что видел своими глазами. Это действительно в любых соцсетях было бы запрещено к публикации с пометкой "шок-контент".
- возмущался Берич.
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