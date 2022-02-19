"Это не могут смотреть даже те, кто видел всё": Шольцу приготовили запрещённые улики по геноциду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление канцлера Германии о геноциде в Донбассе, предупредила коллег из МИД ФРГ о том, что им направят материалы о массовых захоронениях в регионе. Публиковать их не станут, поскольку контент будет тут же запрещён. "Это не могут смотреть даже те, кто видел всё", - предупредила Захарова.

По словам дипломата, аналогичную подборку материалов о массовых захоронениях в Донбассе наш МИД уже направил и в Вашингтон. А теперь документы также отошлют и в МИД ФРГ - в связи с циничным заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе.

Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел всё,

- подчеркнула при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что за улики в документах, можно только представить. Захарова прикрепила к посту ссылку на информацию от Следкома России, в которой сообщалось о пяти обнаруженных стихийных массовых захоронениях в районе города Снежное, посёлка Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка в городе Первомайске, в селе Видное-1 Луганской области и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района.

Из этих могил эксгумированы останки не менее 295 мирных жителей, погибших в результате неизбирательных обстрелов украинских вооружённых формирований в 2014 году, - говорится в сообщении СК РФ. - Уже ясно, что среди останков есть тела женщин разного возраста.

Что это, если не доказательства геноцида, от которого Олафу Шольцу вдруг стало "смешно"?

Материалы, которые МИД России представит своим немецким коллегам, как уточнила Захарова, публиковать наша сторона не станет, так как этот контент тут же запретят на любой платформе.

Публиковать эти материалы мы не можем - любая платформа их заблокирует как "недопустимый контент",

- отметила дипломат, посоветовав немецким коллегам изучить данные, которые есть в публичном пространстве, пока для них идёт депеша.

Царьград в своё время обнародовал малую часть свидетельств того, как убивали детей Донбасса. Также в интервью, данном "Первому русскому", один из героев Донбасса, сербский снайпер ДНР Деян Берич, рассказал о том, что видел своими глазами. Это действительно в любых соцсетях было бы запрещено к публикации с пометкой "шок-контент".

Мы видели свежие массовые захоронения гражданского населения на территориях, которые были под контролем нацбатальонов. Тела в ямах лежали с руками, завязанными проволокой за спиной. Их убивали выстрелом в затылок. Они не военных убивали, а гражданских. В интернете масса видеороликов, которые размещают сами украинцы, - там флаги Третьего рейха над позициями линии фронта. Я не знаю, кем надо быть, чтобы игнорировать очевидное,

- возмущался Берич.