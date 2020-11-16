"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе

Речь идёт об Ульяновской 31-й Гвардейской десантно-штурмовой бригаде, которая имеет огромный опыт боевых действий. Спецназовцы из этой бригады участвовали в антитеррористической операции в Сирии, защищали население Южной Осетии и Абхазии от грузинских войск, а некоторые прошли через афганскую войну.

Как сообщает канал "Древний Кавказ", "скорпионы" получили своё название по шеврону, на котором изображено это животное. Они являются профессионалами высшего класса: знают иностранные языки, умеют обращаться с любым видом оружия, владеют навыками рукопашного боя и морально устойчивы. Именно поэтому выбор пал на них, когда зашла речь об организации миротворческой операции в Карабахе.

Как говорят специалисты, в Карабах едут не мальчики-скромняги, а военные профессионалы с большим опытом, не знающие ни отступления, ни поражения, - пишет канал.

Напомним, что ввод российских миротворцев стал одним из условий мирного соглашения по Карабаху. Кроме того, стороны договорились создать в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.