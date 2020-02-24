"Это не логично": Советник Трампа о намерении России "снова" вмешаться в выборы

В интервью американскому телеканалу ABC News Роберт О'Брайен, который является советником президента США по национальной безопасности, заявил, что никаких доказательств нового вмешательства России в предстоящие президентские выборы в Америке нет. Напомним, ранее некоторые американские СМИ опубликовали слова представителя разведки США Шелби Пирсона о том, что русские "уже начали вмешательство" в выборы 2020 года. Разведчик считает, что цель нашей страны - добиться переизбрания Дональда Трампа на пост президента.

Однако, по мнению О'Брайена, всё это напоминает "старую историю", о которой американцам рассказывали несколько лет. О'Брайен уверен, что Москва просто не заинтересована в переизбрании Трампа на пост президента, так как именно он ведёт максимально антироссийскую политику. В частности, Дональд Трамп снабжает украинцев оружием, укрепляет вооружение США, вводит антироссийские санкции.

Советник добавил, что Россия (как и Иран или Китай) наверняка будет рада видеть во главе Соединённых Штатов кого угодно, кроме Трампа. Например, Берни Сандерса, который между тем обещает "подорвать основы путинской власти". Он грозится прекратить поддержку банков, "перекачивающих" русские деньги, освободить Америку от углеводородной зависимости, а главное - прекратить антироссийскую пропаганду, которая имеет обратный эффект.

Напомним, в США уже несколько лет муссируются слухи о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, но по сей день хоть сколь-нибудь весомых доказательств представлено не было.