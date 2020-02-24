Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
Формула Зеленского: обострить ситуацию до предела
Продажа Сбербанка - афера или "сделка века"? Пронько и Малофеев о расс...
Главная / Политика

"Это не логично": Советник Трампа о намерении России "снова" вмешаться в выборы

24 февраля 2020, 15:24  •  100 • Политика
Советник американского президента Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что Россия "снова" хочет вмешаться в выборы президента США, чтобы помочь Дональду Трампу остаться на второй срок. По его словам, учитывая все антироссийские действия Трампа на посту главы государства, это было бы просто нелогично.
В интервью американскому телеканалу ABC News Роберт О'Брайен, который является советником президента США по национальной безопасности, заявил, что никаких доказательств нового вмешательства России в предстоящие президентские выборы в Америке нет. Напомним, ранее некоторые американские СМИ опубликовали слова представителя разведки США Шелби Пирсона о том, что русские "уже начали вмешательство" в выборы 2020 года. Разведчик считает, что цель нашей страны - добиться переизбрания Дональда Трампа на пост президента.
Однако, по мнению О'Брайена, всё это напоминает "старую историю", о которой американцам рассказывали несколько лет. О'Брайен уверен, что Москва просто не заинтересована в переизбрании Трампа на пост президента, так как именно он ведёт максимально антироссийскую политику. В частности, Дональд Трамп снабжает украинцев оружием, укрепляет вооружение США, вводит антироссийские санкции.
Советник добавил, что Россия (как и Иран или Китай) наверняка будет рада видеть во главе Соединённых Штатов кого угодно, кроме Трампа. Например, Берни Сандерса, который между тем обещает "подорвать основы путинской власти". Он грозится прекратить поддержку банков, "перекачивающих" русские деньги, освободить Америку от углеводородной зависимости, а главное - прекратить антироссийскую пропаганду, которая имеет обратный эффект.
Напомним, в США уже несколько лет муссируются слухи о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, но по сей день хоть сколь-нибудь весомых доказательств представлено не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
24 февраля 2020, 12:09
Продажа Сбербанка - афера или "сделка века"? Пронько и Малофеев о расследовании
24 февраля 2020, 02:24
Виновата во всех грехах по умолчанию? США обвинили Россию в распространении слухов о коронавирусе
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
24 февраля 2020, 02:24
Пушков ответил бывшему послу США Макфолу о «российском вмешательстве»
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
23 февраля 2020, 16:39
Не полёт, а акт агрессии: Дамаск пригрозил сбивать любой самолёт неприятеля в воздушном пространстве Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
17 февраля 2020, 20:54
"Картина маслом": Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских - военкор Блохин
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.