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"Это не конец": Политолог об "эффекте Шнурова" в Хабаровске
27 июля 2020, 18:05 • 105 • Политика
Музыкант Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм для своего канала. В то же время политолог Марат Баширов полагает, что мы наблюдаем, как Хабаровский край превращается в "полигон новых политических технологий". "Это не конец", - пишет эксперт.
В Хабаровске Сергей Шнуров сообщил жителям, что знает о протестах, потому что смотрел YouTube. Но добавил, что не любит слухов. Шнуров пояснил, что приехал в регион, чтобы снять фильм о ситуации в городе. Конечно, продюсер телеканала мог бы послать корреспондента, но "события настолько мощные", что решил отправиться сам.
Наконец, Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в думских выборах в сентябре этого года. Ранее сообщалось иначе. А после музыкант отметил, что намерен встретиться с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Когда состоится эта встреча и состоится ли вообще, пока неясно.
Между тем, политолог Марат Баширов отмечает, что Хабаровский край стал особенной точкой России с точки зрения происходящих политических процессов.
"Хабаровск стал полигоном новых политтехнологий и кастинга новых лиц в политике, - пишет он в телеграм-канале "Политджойстик". - Сначала приехал Дегтярёв, теперь Шнур. И это не конец. Очень интересно наблюдать".
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