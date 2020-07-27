"Это не конец": Политолог об "эффекте Шнурова" в Хабаровске

В Хабаровске Сергей Шнуров сообщил жителям, что знает о протестах, потому что смотрел YouTube. Но добавил, что не любит слухов. Шнуров пояснил, что приехал в регион, чтобы снять фильм о ситуации в городе. Конечно, продюсер телеканала мог бы послать корреспондента, но "события настолько мощные", что решил отправиться сам.

Наконец, Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в думских выборах в сентябре этого года. Ранее сообщалось иначе. А после музыкант отметил, что намерен встретиться с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Когда состоится эта встреча и состоится ли вообще, пока неясно.

Между тем, политолог Марат Баширов отмечает, что Хабаровский край стал особенной точкой России с точки зрения происходящих политических процессов.

"Хабаровск стал полигоном новых политтехнологий и кастинга новых лиц в политике, - пишет он в телеграм-канале "Политджойстик". - Сначала приехал Дегтярёв, теперь Шнур. И это не конец. Очень интересно наблюдать".