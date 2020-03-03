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"Это не компромисс": В правящей партии Турции оценили предстоящую поездку Эрдогана в Москву

03 марта 2020, 02:35  •  77 • Политика
Представитель правящей партии Турции заявил, что не стоит воспринимать поездку Эрдогана в Москву как компромисс. "Турция никогда не будет страной, которая покидает стол переговоров", - добавил он.
Правящая партия Турции прокомментировала предстоящую поездку президента страны Эрдогана в Москву на переговоры по Сирии к главе России Владимиру Путину. С заявлением выступил представитель партии Омер Челик.
"Нельзя воспринимать поездку Эрдогана в Москву как компромисс", - заявил он.
Политик пояснил, что у турецкого лидера есть базовый подход к проблемам, согласно которому Турция никогда не будет страной, которая покидает стол переговоров. Челик подчеркнул, что Анкара всегда будет пытаться доносить свои тезисы.
"Встреча с Путиным в Москве стала возможной именно по этой причине", - подытожил он.
Напомним, переговоры президентов России и Турции запланированы ориентировочно на 5 марта в Москве. Причиной для встречи двух лидеров стало резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где дело дошло до прямых столкновений армий Сирии и Турции.

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