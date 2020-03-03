"Это не компромисс": В правящей партии Турции оценили предстоящую поездку Эрдогана в Москву

Правящая партия Турции прокомментировала предстоящую поездку президента страны Эрдогана в Москву на переговоры по Сирии к главе России Владимиру Путину. С заявлением выступил представитель партии Омер Челик.

"Нельзя воспринимать поездку Эрдогана в Москву как компромисс", - заявил он.

Политик пояснил, что у турецкого лидера есть базовый подход к проблемам, согласно которому Турция никогда не будет страной, которая покидает стол переговоров. Челик подчеркнул, что Анкара всегда будет пытаться доносить свои тезисы.

"Встреча с Путиным в Москве стала возможной именно по этой причине", - подытожил он.

Напомним, переговоры президентов России и Турции запланированы ориентировочно на 5 марта в Москве. Причиной для встречи двух лидеров стало резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где дело дошло до прямых столкновений армий Сирии и Турции.