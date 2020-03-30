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"Это не кино наподобие голливудского триллера": Медведев высказался о коронавирусе
30 марта 2020, 17:35 • 69 • Политика
Дмитрий Медведев обратился к гражданам России по поводу ситуации с коронавирусом и жестких карантинных мер, введённых в Москве и Подмосковье. "Кому-то может показаться, что происходящее - это какая-то игра, кино наподобие голливудского триллера. Но это совсем не игра!" - подчеркнул экс-премьер.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к российским гражданам с видеообращением, в котором призвал всех проявить самодисциплину, чтобы избежать неблагоприятного сценария и более жестких мер по коронавирусу. Ролик экс-премьера России был опубликован на его странице в соцсети Instagram.
Медведев отмечает, что в условиях эпидемии коронавирусной инфекции общение через интернет стало как никогда востребованным. В этой связи, объясняет экс-премьер, он решил выступить с обращением именно через соцсеть.
Экс-премьер призвал граждан России отнестись к ситуации с максимальной серьёзностью и ответственностью, соблюдать самодисциплину и покидать свою квартиру или дачу только при крайней необходимости.
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