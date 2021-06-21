"Это не какой-то фантик": Путин поставил условие правительству и Госдуме

Президент России Владимир Путин поставил условие правительству и Госдуме в ходе выступления перед депутатами. "Это не какой-то фантик", - подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин выступил в Госдуме, напомнив о важности предстоящих выборов, а также о новых задачах, которые будут стоять перед депутатами очередного созыва.

В том числе президент обратил внимание, что парламенту следует лучше взаимодействовать с правительством:

"Уверен, в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, должны произойти качественные изменения. Это не какой-то фантик", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент уверен, что взаимодействие - это содержательная вещь, ведь парламент будет принимать самое непосредственное участие в формировании правительства России:

"А значит, взаимозависимость между представителем законодательного органа власти и высшим исполнительным органом власти в правительстве будет гораздо более жёсткой", - подчеркнул Путин.