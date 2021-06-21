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"Это не какой-то фантик": Путин поставил условие правительству и Госдуме
21 июня 2021, 16:35 • 70 • Политика
Президент России Владимир Путин поставил условие правительству и Госдуме в ходе выступления перед депутатами. "Это не какой-то фантик", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин выступил в Госдуме, напомнив о важности предстоящих выборов, а также о новых задачах, которые будут стоять перед депутатами очередного созыва.
В том числе президент обратил внимание, что парламенту следует лучше взаимодействовать с правительством:
"Уверен, в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, должны произойти качественные изменения. Это не какой-то фантик", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент уверен, что взаимодействие - это содержательная вещь, ведь парламент будет принимать самое непосредственное участие в формировании правительства России:
"А значит, взаимозависимость между представителем законодательного органа власти и высшим исполнительным органом власти в правительстве будет гораздо более жёсткой", - подчеркнул Путин.
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