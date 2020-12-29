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"Это не Европа, но…": В Госдуме сказали, какой должна быть пенсия в России

29 декабря 2020, 22:35  •  36 • Политика
Миронов считает, что пенсия граждан России должна быть около 30 тысяч рублей. "Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", - отметил депутат Госдумы.
В Госдуме депутат Сергей Миронов назвал "справедливый" размер пенсии для граждан России - около 30 тысяч рублей. Это примерно в два раза больше, чем средний размер пенсий по стране, отметил он.
По словам Миронова, официальный средний размер пенсии в России составляет около 15 тысяч рублей. Однако большинство жителей страны получают пенсию в размере от 9 до 12 тысяч. Миронов считает, что в России пенсия должна быть в размере 30 тысяч.
Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях,
- отметил депутат в эфире телеканала "Россия 24".
Также парламентарий в очередной выступил с предложением ликвидировать Пенсионный фонд. Он назвал ПФР ненужным посредником между государством и его гражданами.
Напомним, что ранее Миронов рассказал, какой должна быть минимальная зарплата в России. По его мнению, она должна составлять до 50-60 тысяч рублей.

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