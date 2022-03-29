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"Это не единственный случай": Попова указала на риски от биолабораторий на Украине
29 марта 2022, 21:10 • 20 • Политика
Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на риски от биолабораторий на Украине, которые финансируются США. "Это не единственный случай", - отметила чиновница.
На встрече с депутатами Госдумы Попова отметила, что биологические лаборатории расположены достаточно близко к границам с Россией, близко к границам стран - друзей России. И это создаёт большие риски.
Однако можно говорить и о рисках для всего человечества. Никто не знает, что на самом деле происходит в этих лабораториях.
"Это не единственный случай на планете, который мы наблюдаем", - произнесла глава Роспотребнадзора.
В 2012 году разрушена система эпидемиологического надзора на Украине. И сразу после этого на территории Незалежной появились иностранные военные, целью которых якобы было обеспечение биологической безопасности чужого для них государства.
"На мой взгляд, таким образом страна теряет свой суверенитет в области биологической безопасности", - добавила Анна Попова.
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