Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на риски от биолабораторий на Украине, которые финансируются США. "Это не единственный случай", - отметила чиновница.

На встрече с депутатами Госдумы Попова отметила, что биологические лаборатории расположены достаточно близко к границам с Россией, близко к границам стран - друзей России. И это создаёт большие риски.

Однако можно говорить и о рисках для всего человечества. Никто не знает, что на самом деле происходит в этих лабораториях.

"Это не единственный случай на планете, который мы наблюдаем", - произнесла глава Роспотребнадзора.

В 2012 году разрушена система эпидемиологического надзора на Украине. И сразу после этого на территории Незалежной появились иностранные военные, целью которых якобы было обеспечение биологической безопасности чужого для них государства.

"На мой взгляд, таким образом страна теряет свой суверенитет в области биологической безопасности", - добавила Анна Попова.