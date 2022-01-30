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"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
30 января 2022, 10:40 • 312 • Политика
В Сети появился анекдот, главным героем которого стал глава МИД России Сергей Лавров. Традиционно, он предстал в образе холодного и рассудительного дипломата, способного назвать вещи своими именами в любой ситуации.
Анекдот опубликовал пользователь Twitter BOLNO ne BUDET. Другим его героем стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в пылу своей риторики заявил, что Запад не позволит России "опрокинуть европейский порядок, приставив дуло к виску Украины".
"Это не дуло", - ответил одной короткой репликой глава МИД России.
Комментаторы в Twitter предлагали также свои варианты продолжения этой истории. Один из них заявил, что речь идёт не о виске. Кто-то вспоминал известный анекдот про Штирлица, а кто-то просто отметил, что теряется в догадках. Также некоторые пользователи отметили, что Сергей Лавров прекрасно справляется со своими обязанностями главы внешнеполитического ведомства России.
Напомним, на протяжении последнего месяца Россия ведёт сложные переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности и вопросах нерасширения Северо-Атлантического альянса на Восток.
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