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"Это не должно никого беспокоить": Москва одним фактом пресекла истерику Киева из-за Донбасса

01 апреля 2021, 15:10  •  351 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал наращивание военного присутствия на юге страны. По его словам, это не должно никого беспокоить, поскольку Россия имеет право предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. О военном вмешательстве в Донбассе речи не идёт, подчеркнул Песков, отметив, что это исключительно внутриукраинский конфликт.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооружённые силы в пределах своих территорий по своему усмотрению.
"Это не должно никого беспокоить. Это ни для кого не представляет угрозы. РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", - заявил Песков.
По его словам, российские военные никогда не принимали участия в вооружённом конфликте на территории Украины.
"Это является исключительно внутриукраинским конфликтом. И мы, и европейские страны, и все страны мира не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций ВС Украины снова воспламенилась", - заключил Песков.
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска с своим южным рубежам, и Киев якобы намерен дать отпор в случае вторжения русских в Донбасс.

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