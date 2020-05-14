"Это не дело": Лукашенко сравнил цены на российский газ для Белоруссии и Германии

По словам Лукашенко, Германия получает российский газ примерно за $70 за 1 тыс. куб. м в то время, как Белоруссия - за $127. Особенно белорусского президента возмутило то, что такая ситуация сложилась в год 75-летия Великой Победы.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - отметил он.

Лукашенко добавил, что уже поднимал вопрос о разнице цен на российский газ для Белоруссии и Европы в ходе видеоконференции в рамках ЕАЭС. Однако, по его словам, получил информацию о сохранении статус-кво.