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"Это не дело": Лукашенко сравнил цены на российский газ для Белоруссии и Германии

14 мая 2020, 17:55  •  91 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил цены на российский газ для Белоруссии и Германии. "Это не дело", - отметил он с досадой.
По словам Лукашенко, Германия получает российский газ примерно за $70 за 1 тыс. куб. м в то время, как Белоруссия - за $127. Особенно белорусского президента возмутило то, что такая ситуация сложилась в год 75-летия Великой Победы.
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - отметил он.
Лукашенко добавил, что уже поднимал вопрос о разнице цен на российский газ для Белоруссии и Европы в ходе видеоконференции в рамках ЕАЭС. Однако, по его словам, получил информацию о сохранении статус-кво.

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