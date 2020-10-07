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"Это не чужие нам люди, и они гибнут": Путин назвал конфликт в Карабахе трагедией

07 октября 2020, 15:05  •  80 • Политика
Путин назвал конфликт в Карабахе трагедией и призвал стороны вернуться к режиму без огня. Он заметил, что эти события очень болезненны и для России: "Это не чужие нам люди, и они гибнут".
Российский лидер Владимир Путин высказался о ситуации в Нагорном Карабахе, где пока не утихает новый виток военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Президент РФ в комментарии для передачи "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-24" назвал происходящее в этом регионе трагедией и призвал стороны к возвращению к режиму без огня. Он выразил надежду, что конфликт будет урегулирован как можно скорее.
"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это территории, на которых проживают не чужие нам люди. […] Люди гибнут, большие потери", - заметил лидер РФ.
Также он добавил, что Россия со своей стороны исполняет и продолжит исполнять все свои обязательства по ОДКБ. Путин подчеркнул, что у Еревана пока не было никаких претензий к Москве по этому поводу.

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