"Это не чужие нам люди, и они гибнут": Путин назвал конфликт в Карабахе трагедией

Российский лидер Владимир Путин высказался о ситуации в Нагорном Карабахе, где пока не утихает новый виток военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Президент РФ в комментарии для передачи "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-24" назвал происходящее в этом регионе трагедией и призвал стороны к возвращению к режиму без огня. Он выразил надежду, что конфликт будет урегулирован как можно скорее.

"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это территории, на которых проживают не чужие нам люди. […] Люди гибнут, большие потери", - заметил лидер РФ.

Также он добавил, что Россия со своей стороны исполняет и продолжит исполнять все свои обязательства по ОДКБ. Путин подчеркнул, что у Еревана пока не было никаких претензий к Москве по этому поводу.