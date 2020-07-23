"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум

В США выдвинули очередной ультиматум России. По словам спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, "технологии Судного дня" не выдерживают никакой логики. Он назвал российские ракеты с ядерной энергетической установкой "летучим Чернобылем".

Американец убеждён, что в их разработке нет никакого смысла. "Мы, честно говоря, считаем, что такое оружие вообще не должно существовать", - заявил он.

Биллингсли подчёркивает, что после пролёта ракеты будет мощнейший радиоактивный шлейф.

"Нет никакой логики, которая бы оправдывала эти системы Судного дня", - сказал он, выступая в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

Впрочем, "заботится" американский представитель не только о радиации, в своей речи он указал, что на разработку тратятся колоссальные финансовые средства. По его словам, он об этом предупреждал российских партнёров.

Примечательно, что во время выступления чиновник рассказал, что создаваемые американцами гиперзвуковые вооружения станут для США "уравнителями" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В начале июля Биллингсли заявил, что проекты российских ракет "Буревестник" и "Посейдон" являются "ужасными" и должны быть закрыты, напоминает RT.