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"Это не часы, трусы, галстуки": Путин предложил решение газового кризиса в Европе

06 октября 2021, 20:25  •  286 • Политика
Путин прокомментировал газовый кризис в Европе и пути выхода из него. "Биржевая торговля газом - это не часы, трусы, галстуки. Он просто так не продаётся", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин высказался по поводу ситуации с ценами на газ в Европе и возможности увеличения прокачки газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Глава государства предложил увеличить предложение по "голубому топливу" на бирже, но не на споте в Европе, а в Петербурге.
Речь идёт о газовом кризисе в Европе, где из-за смены традиционной схемы поставок "голубого топлива" цена на энергоноситель растёт, как на дрожжах. В ЕС просят у России увеличить поставки газа.
Биржевая торговля газом - это не часы, трусы, галстуки. Он просто так не продаётся,
- ответил в своём стиле Владимир Путин.
Он отметил, что поставки газа через Украину можно было бы увеличить, но это будет себе в убыток. Кроме того, ГТС Украины давно не ремонтировалась, и труба может лопнуть от увеличения давления.
Предложение по газу на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Петербурге. Это надо обсудить и делать не в ущерб себе,
- подчеркнул Путин.

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