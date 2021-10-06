"Это не часы, трусы, галстуки": Путин предложил решение газового кризиса в Европе

Путин прокомментировал газовый кризис в Европе и пути выхода из него. "Биржевая торговля газом - это не часы, трусы, галстуки. Он просто так не продаётся", - отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин высказался по поводу ситуации с ценами на газ в Европе и возможности увеличения прокачки газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Глава государства предложил увеличить предложение по "голубому топливу" на бирже, но не на споте в Европе, а в Петербурге.

Речь идёт о газовом кризисе в Европе, где из-за смены традиционной схемы поставок "голубого топлива" цена на энергоноситель растёт, как на дрожжах. В ЕС просят у России увеличить поставки газа.

Биржевая торговля газом - это не часы, трусы, галстуки. Он просто так не продаётся,

- ответил в своём стиле Владимир Путин.

Он отметил, что поставки газа через Украину можно было бы увеличить, но это будет себе в убыток. Кроме того, ГТС Украины давно не ремонтировалась, и труба может лопнуть от увеличения давления.

Предложение по газу на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Петербурге. Это надо обсудить и делать не в ущерб себе,

- подчеркнул Путин.