"Это не будет честной борьбой": Болтон оценил, выстоит ли Трамп против Путина

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон оценил шансы Трампа против президента России Владимира Путина. Болтон считает, что Трамп проигрывает Путину по многим показателям.

Такое заявление Болтон сделал в интервью журналисту американского телеканала WPTV. Эфир вышел в понедельник, 20 июля.

"Если усадить кого-то подобного ему за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомлённого, мало учившего историю, не имеющего чёткого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой", - заявил в эфире канала экс-советник.

Кроме того, Джон Болтон отметил, что Путин в принципе тщательнее готовится к встречам и лучше информирован. Именно из-за этого у американского лидера не получается вести диалог на равных.