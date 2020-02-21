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"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили неприбытие эвакуированных из Уханя

21 февраля 2020, 02:54  •  73 • Политика
Сотрудники больницы под Львовом, узнав, что к ним не приедут эвакуированные из Уханя, запели гимн Украины. Одна из медсестёр расплакалась от радости. "И нет, это не анекдот. Это Украина", - комментируют в соцсетях.
Сотрудники госпиталя во Львовской области после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины, начали петь гимн. Соответствующая видеозапись выложена в соцсетях.
На кадрах видно, как собравшиеся в коридоре сотрудники больницы дружно запевают гимн Украины, отмечая новость о том, что к ним не привезут соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Уханя. Одна из медсестёр даже пускает слезу.
Вот так Львовская больница отметила новость о том, что к ним не привезут граждан из Уханя. В Тернополе в это время молились. В Полтаве - перекрывали улицы. И нет, это не анекдот. Это Украина, - комментирует видеозапись в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
До сегодня я думал, что Украина уже не сможет меня ничем удивить. Я ошибся. Теперь я удивлюсь, если только там начнётся откровенное людоедство под гимн или пьяные оргии на майдане. Под гимн, разумеется, - пишет Александр Субботин @subbotin_ru.
Сколько материала для новых героев Гоголю, - отмечает @fW1986SBUJhtlJ7.
Напомним, что днём ранее жители Западной Украины вышли на акции протеста против того, чтобы эвакуированных из Китая граждан Украины отправляли к ним на карантин. В Тернополе люди молились под дождём, чтобы "отпугнуть" вернувшихся из Уханя, а в Полтаве просто начали перекрывать улицы.
Фото: скриншот Twitter/@subbotin_ru

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