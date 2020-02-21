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"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили неприбытие эвакуированных из Уханя
21 февраля 2020, 02:54 • 73 • Политика
Сотрудники больницы под Львовом, узнав, что к ним не приедут эвакуированные из Уханя, запели гимн Украины. Одна из медсестёр расплакалась от радости. "И нет, это не анекдот. Это Украина", - комментируют в соцсетях.
Сотрудники госпиталя во Львовской области после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины, начали петь гимн. Соответствующая видеозапись выложена в соцсетях.
На кадрах видно, как собравшиеся в коридоре сотрудники больницы дружно запевают гимн Украины, отмечая новость о том, что к ним не привезут соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Уханя. Одна из медсестёр даже пускает слезу.
Напомним, что днём ранее жители Западной Украины вышли на акции протеста против того, чтобы эвакуированных из Китая граждан Украины отправляли к ним на карантин. В Тернополе люди молились под дождём, чтобы "отпугнуть" вернувшихся из Уханя, а в Полтаве просто начали перекрывать улицы.
Фото: скриншот Twitter/@subbotin_ru
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