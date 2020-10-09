"Это называется "double tap": Против журналистов в Карабахе применили грязный приём

Трое журналистов пострадали в Шушах при ударе по собору Святого Христа Всеспасителя. Как сообщалось ранее, был тяжело ранен военкор Юрий Котенок. Также ранения получил Левон Арзанов.

Сообщалось, что удар, нанесённый по собору, в тот момент, когда там находились журналисты, был вторым.

Как отметил корреспондент РТ Игорь Жданов, такой приём называется "double tap".

"Когда наносится удар, а следом через короткий промежуток второй, чтобы уничтожить медиков, журналистов и волонтёров, которые первыми приехали помогать раненым. Приём грязный и нацеленный на уничтожение нонкомбатантов. Очень нравился всяким сирийским бородачам", - пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что для боев в Нагорном Карабахе привлекают сирийских наемников.

По мнению Жданова, повторный удар по собору можно расценивать однозначно.

"Известная поговорка гласит: "снаряд не попадает два раза в одну воронку". Если уж и попадает - то значит, что-то в первый раз не добили.

Сегодня в Шушах первый раз били по военным, которые могли молиться в церкви перед отправкой на фронт. Даже самому недалёкому человеку очевидно, что после этого никаких военных там не будет - будут журналисты, волонтёры, зеваки - кто угодно, но не военные. По кому был второй удар, в кого целились второй раз - решайте каждый для себя сам", - констатировал он.

В МИД России сообщили, что пострадавших журналистов, как только их состояние будет транспортабельным, госпитализируют в Ереван.