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"Это называется безалаберность": Мишустин поставил крайний срок чиновникам Сахалина

27 июля 2021, 09:45  •  62 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел строящийся аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске и поставил местным чиновникам крайний срок введения здания в эксплуатацию. "На 60% работ подрядчик куда-то испарился, это называется безалаберность", - возмутился сложившейся ситуацией Мишустин.
Свою рабочую поездку по Дальнему Востоку премьер-министр России Михаил Мишустин продолжил осмотром строящегося аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. По проекту площадь комплекса составляет 40 тысяч "квадратов" с пропускной способностью около 5 миллионов человек в год.
Однако пока проект готов лишь на 60%. Возмущение главы правительства вызвало то, что при строительстве такого важного транспортного узла, который, по сути, связан с остальными регионами Дальнего Востока, была проявлена откровенная безалаберность.
"На 60% работ подрядчик куда-то испарился, это называется безалаберность, - негодует глава правительства. - И заново этот цикл, с красивыми картинками".
Он предупредил о том, что исполнение проекта должно "очень жёстко контролироваться", и поставил местным чиновникам крайний срок - "обязательно к 2022 году чтобы мы доделали этот проект".

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