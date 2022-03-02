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"Это настоящее искусство": Военкор Сладков назвал филигранной операцию России на Украине

02 марта 2022, 19:30  •  411 • Политика
Военный корреспондент Александр Сладков назвал филигранной спецоперацию России на Украине. Он отметил, что даже не предполагал такого высокого уровня профессионализма. "Это настоящее искусство", - признался он.
Сладков отметил, что операция России отличается от обычной войны. Тут нет чёткой линии фронта, а войска действуют отдельными группировками, которые обеспечены устойчивыми коммуникациями. Чтобы вести военные действия подобным образом, нужен очень высокий уровень военного управления.
Это настоящее искусство. Никто ещё не показывал такое умение в своих операциях. В Наши генералы оказывается умеют это делать, хотя никаких специальных учений не было,
- пояснил военкор.
Скриншот:Telegram/Сладков+
По его словам, в операции задействованы морпехи, десантники, спецназ, пехота, танки - все они действуют отдельно, но при этом слаженно. Сладков заявил, что он снимает шляпу перед Генштабом России, который сумел эффективно подавить противника с наименьшими потерями среди гражданского населения.

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