"Это настоящее искусство": Военкор Сладков назвал филигранной операцию России на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков назвал филигранной спецоперацию России на Украине. Он отметил, что даже не предполагал такого высокого уровня профессионализма. "Это настоящее искусство", - признался он.

Сладков отметил, что операция России отличается от обычной войны. Тут нет чёткой линии фронта, а войска действуют отдельными группировками, которые обеспечены устойчивыми коммуникациями. Чтобы вести военные действия подобным образом, нужен очень высокий уровень военного управления.

Это настоящее искусство. Никто ещё не показывал такое умение в своих операциях. В Наши генералы оказывается умеют это делать, хотя никаких специальных учений не было,

- пояснил военкор.

Скриншот:Telegram/Сладков+

По его словам, в операции задействованы морпехи, десантники, спецназ, пехота, танки - все они действуют отдельно, но при этом слаженно. Сладков заявил, что он снимает шляпу перед Генштабом России, который сумел эффективно подавить противника с наименьшими потерями среди гражданского населения.