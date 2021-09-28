"Это настоящая медийная война": Симоньян о пожизненной блокировке немецких каналов RT

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила Симоньян. "Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия", - считает главред RT.

Видеопортал YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT. Подробности нового акта политической цензуры со стороны интернет-площадки рассказала главред RT Маргарита Симоньян.

Речь идёт о немецком YouTube-канале RT DE, который занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а также про запасной канал DFP. Предположительно, удаление связано с обновлёнными правилами YouTube, которые запретили ставить под сомнение итоги парламентских выборов в Германии.

Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия,

- написала Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

В этой связи она призвала Москву жёстко отреагировать на недружественные действия Берлина. В частности, Симоньян предложила запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты ARD и ZDF.

Я уже молчу про санкции к самому ютюбу. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать,

- подчеркнула главред RT.

Напомним, что в прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград ТВ" к компании Google и обязал её восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.

Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев ранее объяснял, что цель ИТ-корпораций, в том числе Google, - это получение нового статуса - наравне с государствами и даже выше.

Google ведёт себя так везде, не только в России. Он считает, что все мы живём в Google. Словно он сам равен государствам. Но так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной. Как это сделал Китай в своё время. Как это происходит в Евросоюзе, где на IT-гигантов налагают многомиллионные штрафы,

- подчёркивал ранее Малофеев.