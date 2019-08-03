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"Это наше личное дело". Активисты в Москве не могут объяснить, зачем вышли на митинг - видео
03 августа 2019, 21:09 • 76 • Политика
Активисты в Москве не могут объяснить, зачем вышли на митинг - в Сети уже достаточно видео, где люди или теряются, отвечая на вопросы, или безапелляционно отвечают: "Это наше личное дело". Странный какой-то протест...
Протест в Москве выглядит забавно. С одной стороны, в Сети звучат громкие лозунги за свободу и равенство, допуск на выборы всех кандидатов (не важно, что они могли не собрать подписи...), да что угодно. На деле опрос показывает, что протестующие не могут объяснить свою позицию. Мы уже писали о несовершеннолетних девочках, которые с удовольствием говорят с задающими им вопросы, но голосовать в этом году даже не пойдут. Да и цель митинга видят в отстаивании прав... на свободу перемещения.
В Сети нашелся и другой ролик. Вот молодые девушки на вопрос автора ролика о своей цели прогулки отвечают:
"Это наше личное дело, просто гуляем, никаких целей не преследуем".
"Так все-таки #допускай или просто так ходим", задает свой вопрос опубликовавший ролик Григорий Турцев, используя хештэг из числа так называемых требований активистов.
По данным МВД, на 14:30 в московской акции протеста - кстати, несанкционированной, приняли участие порядка 350 человек, за нарушения общественного порядка к тому моменту были задержаны 30 человек.
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