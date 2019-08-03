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"Это наше личное дело". Активисты в Москве не могут объяснить, зачем вышли на митинг - видео

03 августа 2019, 21:09  •  76 • Политика
Активисты в Москве не могут объяснить, зачем вышли на митинг - в Сети уже достаточно видео, где люди или теряются, отвечая на вопросы, или безапелляционно отвечают: "Это наше личное дело". Странный какой-то протест...
Протест в Москве выглядит забавно. С одной стороны, в Сети звучат громкие лозунги за свободу и равенство, допуск на выборы всех кандидатов (не важно, что они могли не собрать подписи...), да что угодно. На деле опрос показывает, что протестующие не могут объяснить свою позицию. Мы уже писали о несовершеннолетних девочках, которые с удовольствием говорят с задающими им вопросы, но голосовать в этом году даже не пойдут. Да и цель митинга видят в отстаивании прав... на свободу перемещения.
В Сети нашелся и другой ролик. Вот молодые девушки на вопрос автора ролика о своей цели прогулки отвечают:
"Это наше личное дело, просто гуляем, никаких целей не преследуем".
"Так все-таки #допускай или просто так ходим", задает свой вопрос опубликовавший ролик Григорий Турцев, используя хештэг из числа так называемых требований активистов.
Это наше личное дело, просто гуляем, никаких целей не преследуем. Такой #протест в Москве... Так что, #допускай или просто так ходим? pic.twitter.com/s94nAFv7uT
— Григорий Турцев (@Npisaka) August 3, 2019
По данным МВД, на 14:30 в московской акции протеста - кстати, несанкционированной, приняли участие порядка 350 человек, за нарушения общественного порядка к тому моменту были задержаны 30 человек.

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