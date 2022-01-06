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"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ

06 января 2022, 14:45  •  575 • Политика
В Сети появилось обращение "простого" казаха к России и странам ОДКБ. "Да, есть деструктивные элементы. Да, есть уголовные преступления. Но это наше дело", - заявляет он на видео.
После отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан в Сети появилось видео с обращением "простого" казаха из Алма-Аты. В нём он заявляет, что происходящий в стране кровавый беспредел является внутренним делом и что никаких миротворцев не надо.
На видео выступает местный малый предприниматель Рафик Джарылкасымов. Он обвиняет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в том, что он предал страну, запросив помощи у ОДКБ. По мнению "простого казаха", прибытие миротворческих сил является "вторжением" и вмешательством во внутренние дела.
У нас сегодня дома ссора. Мы поссорились со своими руководителями. Но это никого не касается...
- заявляет мужчина на видео.
Также он открыто призывает граждан Казахстана ехать в Алма-Ату, так как именно там сейчас решается судьба страны. Заявление можно рассматривать как призыв к участию в госперевороте.
Да, есть деструктивные элементы. Да, есть уголовные преступления. Но это наше дело,
- резюмирует спикер.

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