"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ

В Сети появилось обращение "простого" казаха к России и странам ОДКБ. "Да, есть деструктивные элементы. Да, есть уголовные преступления. Но это наше дело", - заявляет он на видео.

После отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан в Сети появилось видео с обращением "простого" казаха из Алма-Аты. В нём он заявляет, что происходящий в стране кровавый беспредел является внутренним делом и что никаких миротворцев не надо.

На видео выступает местный малый предприниматель Рафик Джарылкасымов. Он обвиняет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в том, что он предал страну, запросив помощи у ОДКБ. По мнению "простого казаха", прибытие миротворческих сил является "вторжением" и вмешательством во внутренние дела.

У нас сегодня дома ссора. Мы поссорились со своими руководителями. Но это никого не касается...

- заявляет мужчина на видео.

Также он открыто призывает граждан Казахстана ехать в Алма-Ату, так как именно там сейчас решается судьба страны. Заявление можно рассматривать как призыв к участию в госперевороте.

Да, есть деструктивные элементы. Да, есть уголовные преступления. Но это наше дело,

- резюмирует спикер.