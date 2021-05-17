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"Это наша земля и наши воды": Лавров задал НАТО неудобный вопрос по Арктике

17 мая 2021, 16:50  •  181 • Политика
К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров. "Это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация", - подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на претензии Запада по поводу активности русских военных в Арктике. Всё, что делает в Арктике Россия, - законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы, заявил министр.
Он напомнил "западным партнёрам", что русские военные отвечают за то, чтобы арктическое побережье России было безопасным. Однако, когда туда пытается влезть НАТО, то это уже совершенно другая ситуация.
Это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику,
- сказал Лавров.
Он добавил, что если Запад действительно хочет большей предсказуемости в отношениях с Россией и желает снизить напряжённость, снизить риски возникновения военного конфликта, то стоит возобновить регулярные встречи начальников генеральных штабов вооружённых сил стран-членов Арктического совета. Лавров напомнил, что это прекрасно работало на протяжении 7 лет, пока западные страны не решили всё заморозить.
Ну, если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога, - диалог не мы прекращали,
- подчеркнул глава МИД России.
При этом Лавров отметил, что предложение о возобновлении работы Арктического совета остаётся в силе.

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