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"Это наша позиция": Киев заблокирует доступ российским наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду
27 июня 2019, 08:54 • 114 • В мире
Украинские власти готовы предоставить наблюдателям от ПАСЕ возможность присутствовать на выборах в Верховную раду, однако в их числе не должно быть представителей России. "Эта наша принципиальная позиция", - заявили в Киеве.
Выступая в эфире украинского "5 канала", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что такую "принципиальную позицию" Киев уже озвучивал.
Напомним, сразу после того, как Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, глава МИД Украины Климкин выступил с предложением отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборах в украинский парламент, которые пройдут 21 июля.
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