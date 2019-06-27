"Это наша позиция": Киев заблокирует доступ российским наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду

Выступая в эфире украинского "5 канала", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что такую "принципиальную позицию" Киев уже озвучивал.

"Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу чётко заявить, что мы, очевидно, такого не примем", - заявила она.

Напомним, сразу после того, как Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, глава МИД Украины Климкин выступил с предложением отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборах в украинский парламент, которые пройдут 21 июля.