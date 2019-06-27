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"Это наша позиция": Киев заблокирует доступ российским наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду

27 июня 2019, 08:54  •  114 • В мире
Украинские власти готовы предоставить наблюдателям от ПАСЕ возможность присутствовать на выборах в Верховную раду, однако в их числе не должно быть представителей России. "Эта наша принципиальная позиция", - заявили в Киеве.
Выступая в эфире украинского "5 канала", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что такую "принципиальную позицию" Киев уже озвучивал.
"Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу чётко заявить, что мы, очевидно, такого не примем", - заявила она.
Напомним, сразу после того, как Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, глава МИД Украины Климкин выступил с предложением отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборах в украинский парламент, которые пройдут 21 июля.

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