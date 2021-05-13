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"Это наша надежда": Бразильцы просят у России 500 млн доз "Спутника V"

13 мая 2021, 19:20  •  143 • В мире
Бразильцы просят у России около 500 млн доз вакцины "Спутник V". "Это наша надежда", - заявила экс-президент Агентства национальной безопасности и обороны Бразилии Наир Блэр.
Бразилия является одним из лидеров в антирейтинге по заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет "ПолитЭксперт".
Как заявила экс-президент Агентства национальной безопасности и обороны Бразилии Наир Блэр, стране необходимо более 500 миллионов доз вакцины "Спутник V". С соответствующими запросами она обратилась в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Обращение также было передано в Российский фонд прямых инвестиций, но ответа Блэр не получила.
"Я хочу организовать поставку российской вакцины в Бразилию собственными силами. С февраля наша организация сотрудничает по этому вопросу с местными фармацевтическими компаниями", - пояснила она.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару достиг соглашения с главой России Владимиром Путиным, в рамках которого Москва пообещала поставить бразильцам в течение года около 150 миллионов доз вакцины. Однако через несколько недель Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии наложило запрет на импорт "Спутника V", усомнившись в эффективности препарата.
"Центр Гамалеи должен предоставить недостающие документы", - пояснила Блэр.
Как ранее заявил РИА ФАН глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, для отмены общенационального масочного режима необходимо привить около 70% населения в сжатые сроки. Поэтому не стоит спорить с рекомендациями Роспотребнадзора, продлившего в стране масочный режим.
"Когда мы вакцинируем 70%, то маски снова будут ассоциироваться с украшением, которое носят в славном городе Венеции. Вакцинируйтесь обязательно", - рассказал он.

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