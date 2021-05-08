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"Это нападение": Чехия намерена выгнать русских дипломатов из Европы
08 мая 2021, 15:35 • 314 • Политика
Дипломатический скандал между Россией и Чехией принимает ещё более острый оборот. На этот раз чешская сторона намерена выгнать русских дипломатов из всех стран Евросоюза.
С таким призывом обратился к союзникам по ЕС премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он считает, что европейские государства просто обязаны выразить поддержку Чехии по инциденту во Врбетице и выслать на Родину хотя бы по одному сотруднику консульств России. Он расценил взрывы во Врбетице как "нападение", заявив, что "когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех".
Такое заявление Бабиш сделал на саммите ЕС в Порту (Португалия). Он отметил, что реакцию остальных членов ЕС планирует увидеть на следующем саммите ЕС в конце мая. Нынешняя встреча носила скорее неформальный характер, никаких официальных документов подписано не было.
Известно, что в дискуссии относительно инцидента со складами во Врбетице принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Напомним, в середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.
В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД - "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в посольствах обеих стран останется по семь дипломатов и 25 других работников.
Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Заявили о высылке и Польша, Болгария и Румыния. Кроме того, выслать россиян призывал Европарламент.
В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.
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