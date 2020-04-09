"Это нам не задавали": Дочки Миллы Йовович вышли за рамки школьной программы и запели по-русски

У 44-летней американской актрисы Миллы Йовович дочери изучают русский язык. Она сама его знает, так как родилась в Киеве. Матерью звезды Голливуда является советская актриса Галина Логинова. Йовович много раз заявляла, что считает себя русской.

Её 12-летняя дочь Эвер на своей странице в Instagram разместила видео, где они с 5-летней сестрой Дэшиел весело и задорно исполняют известную русскую песенку "Антошка". Если прислушаться, то старшая произносит слова практически без акцента.

Известно, что параллельно с русским девочки изучают английский и французский языки.