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"Это нам не задавали": Дочки Миллы Йовович вышли за рамки школьной программы и запели по-русски

09 апреля 2020, 20:35  •  75 • В мире
Дочери Миллы Йовович продемонстрировали своё знание русского языка. В школе они его не изучают, но в самоизоляции их уроки проходят по расписанию. "Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали", – радостно спели девочки.
У 44-летней американской актрисы Миллы Йовович дочери изучают русский язык. Она сама его знает, так как родилась в Киеве. Матерью звезды Голливуда является советская актриса Галина Логинова. Йовович много раз заявляла, что считает себя русской.
Её 12-летняя дочь Эвер на своей странице в Instagram разместила видео, где они с 5-летней сестрой Дэшиел весело и задорно исполняют известную русскую песенку "Антошка". Если прислушаться, то старшая произносит слова практически без акцента.
Известно, что параллельно с русским девочки изучают английский и французский языки.

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