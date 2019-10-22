"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44, которым управлял бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Блогер Анатолий Шарий предрекает начало целой череды смертей политиков.

По мнению блогера, следующим будет экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Своё предположение Шарий основывает на том, что против политика заведено уголовное дело о коррупции, а защищать его взялся адвокат из "группы адвокатов решалы Порошенко Грановского".

"Зачищен экс-министр Тарас Кутовой. Говорят, это начало странной череды смертей", - написал Шарий в своем tg-канале.

Напомним, что о гибели украинского экс-министра Кутового стало известно в понедельник, 21 октября. Политик разбился на вертолёте в Полтавской области. Кроме него, погибших в катастрофе нет. Причины происшествия ещё выясняются.

Фото: скриншот Telegram-канал Анатолий Шарий