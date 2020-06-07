|
"Это начало происходить": Пушков показал "самосбывающееся пророчество" Америки
07 июня 2020, 18:00 • 107 • В мире
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя апокалиптические кадры сгоревших и разбитых протестующими полицейских машин в Калифорнии, показал "самосбывающееся пророчество" Америки. "Это в итоге начало происходить", - отметил политик.
По социальным сетям активно распространяется видео из Калифорнии, которое впору назвать апокалиптическим. На кадрах - сожжённые, исписанные нецензурными высказываниями и разбитые автомобили, в основном полицейские. Это малая толика последствий массовых протестов и бунтов в США, вызванных жестоким убийством полицейским афроамериканца.
Российский сенатор Алексей Пушков показал это видео и в своём авторском Telegram-канале. Комментируя кадры, он отметил, что "не раз видел такие картины в американских кинофильмах о ближайшем будущем".
Политик также напомнил о том, что "Голливуд столько раз и с таким упоением разрушал США на киноэкранах, что это в итоге начало происходить". Как считает Пушков, в Америке уже случилось "самосбывающееся пророчество".
"Self-fullfilling prophecy - самосбывающееся пророчество", - резюмировал сенатор.
Фото: скриншот Telegram-канала "Алексей Пушков"
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июня 2020, 21:55
|
05 июня 2020, 06:55
|
07 июня 2020, 03:00
|
02 июня 2020, 18:28
|
06 июня 2020, 19:55
|
04 июня 2020, 04:55
|
05 июня 2020, 02:55