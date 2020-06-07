"Это начало происходить": Пушков показал "самосбывающееся пророчество" Америки

По социальным сетям активно распространяется видео из Калифорнии, которое впору назвать апокалиптическим. На кадрах - сожжённые, исписанные нецензурными высказываниями и разбитые автомобили, в основном полицейские. Это малая толика последствий массовых протестов и бунтов в США, вызванных жестоким убийством полицейским афроамериканца.

Российский сенатор Алексей Пушков показал это видео и в своём авторском Telegram-канале. Комментируя кадры, он отметил, что "не раз видел такие картины в американских кинофильмах о ближайшем будущем".

Политик также напомнил о том, что "Голливуд столько раз и с таким упоением разрушал США на киноэкранах, что это в итоге начало происходить". Как считает Пушков, в Америке уже случилось "самосбывающееся пророчество".

"Self-fullfilling prophecy - самосбывающееся пророчество", - резюмировал сенатор.