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"Это может быть тайной НАТО": Немецкий политолог выдал инсайд о новой версии "Новичка"

07 октября 2020, 19:40  •  187 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар выдал инсайд о новой версии "Новичка", которая могла использоваться против Алексея Навального. Эксперт не исключил, что данный яд мог быть разработан на Западе на базе прежнего варианта отравляющего вещества: "Это может быть тайной НАТО".
Немецкий политолог на своём авторском Telegram-канале "Александр Рар" рассказал о своём разговоре с человеком, приближённым к спецбольницам в Германии.
По словам собеседника эксперта, против Алексея Навального могла использоваться некая новая версия "Новичка". Однако установить следы этого яда возможно лишь при наличии его проб и при знании его формулы.
Основываясь на данных источника, Рар не исключил, что спецслужбы ФРГ могли раздобыть ещё прежний вариант отравляющего вещества после развала Советского Союза, "когда все продавалось направо и налево", и создать на его базе усовершенствованную версию боевого яда.
"Не сказано, что новый "Новичок" - разработка РФ. Это может быть тайной НАТО. […] Что на это скажет ОЗХО?" - заметил политолог.

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