"Это может быть тайной НАТО": Немецкий политолог выдал инсайд о новой версии "Новичка"

Немецкий политолог на своём авторском Telegram-канале "Александр Рар" рассказал о своём разговоре с человеком, приближённым к спецбольницам в Германии.

По словам собеседника эксперта, против Алексея Навального могла использоваться некая новая версия "Новичка". Однако установить следы этого яда возможно лишь при наличии его проб и при знании его формулы.

Основываясь на данных источника, Рар не исключил, что спецслужбы ФРГ могли раздобыть ещё прежний вариант отравляющего вещества после развала Советского Союза, "когда все продавалось направо и налево", и создать на его базе усовершенствованную версию боевого яда.