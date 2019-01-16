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"Это моя работа": Посол США в Германии не раскаялся за письма с угрозами немецким компаниям
16 января 2019, 05:09 • 66 • Политика
Посол США в Германии прокомментировал свои письма о "Северном потоке - 2", в которых угрожал немецким компаниям, участвующим в проекте. "Это моя работа", - заявил американский дипломат.
Посол США в Германии Ричард Гренелл не видит ничего предосудительного в разосланных им письмах, в которых он шантажировал немецкие компании, участвующие в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Речь идет о письмах, которые американский посол разослал в немецким компаниям. В них дипломат открыто угрожает бизнесменам санкциями, если они продолжат своё участие в строительстве "Северного потока - 2". Власти Германии назвали действия американского посла провокацией и потребовали объяснений. В МИД России также указали на неприемлемость подобных действий.
Тем не менее посол США не считает, что сделал что-то предосудительное. По его словам, он просто выполнял свою работу по донесению позиции Вашингтона до немецкого бизнеса.
Напомним, что США выступают против российского проекта газопровода. так как сами планируют продавать в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ). Появление "Северного потока - 2" ставит крест на американских планах по захвату газового рынка Европы.
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