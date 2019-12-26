"Это моя работа": Полицейский спас пенсионера, упавшего на рельсы перед прибывающим поездом

Полицейские в Пятигорске спасли упавшего на рельсы мужчину от приближающегося поезда. Героический поступок правоохранителей засняла камера видеонаблюдения вокзала.

Инцидент произошёл на перроне вокзала Пятигорска. Пожилой мужчина с чемоданом на колёсиках из-за слабого зрения слишком близко подошёл к краю платформы. Тяжёлый багаж перевесил его, и он упал прямо на рельсы. В этот момент к перрону уже приближалась электричка.

Происшествие заметил сержант полиции Индрис Жангериев. Он бросился на помощь мужчине, а его напарник стал подавать сигнал машинисту электрички о немедленной остановке.

За секунды до прибытия локомотива полицейский вместе с очевидцем подняли человека. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух рёбер.

"Это моя работа - охранять общественный порядок и приходить людям на помощь, когда это потребуется. Если происходит что-то подобное, времени на раздумья нет, нужно просто спасать человека", - скромно прокомментировал свой поступок сержант полиции.

Фото: скриншот Twitter/@Valerasnickers