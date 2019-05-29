"Это мой первый президент": Зеленский сдаст Саакашвили, как и vip-массажистка ?

Российский журналист, специализирующийся на расследованиях и ведущий авторской программы на "Царьград" прокомментировал возращение Зеленским украинского гражданства Саакашвили.Лишился же Саакашвили данного гражданства, когда скрыл информацию про уголовные дела, возбужденные в отношении него в Грузии.

"Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили?", - задается вопросом журналист. Сразу стоит отметить, что уголовные дела так и не прекращены следственным отделом в Тбилиси.

Лурье предполагает, что тут два варианта: либо Зеленского попросили из Госдепа США, либо он забыл, кто такой Саакашвили.

Напомним, в чем следствие обвиняет Саакашвили. Он в период с 2009 по 2012 г.г. потратил более $5 млн на повара, выписанного из Испании; уколы ботокса и другие омолаживающие процедуры, стилиста и эксклюзивную одежду, аренду дорогих машин, яхт и вертолетов. Среди всех этих изысков особенно поражает приобретение картин, нарисованных голой грудью. Экс-президенту грозит до 11 лет тюрьмы.



Также не жалел денег Саакашвили на элитных "вип-массажисткок". Признание одной из них, Дороти Штерн наделало много шума.



Но вначале о расценках у этой профессионалки: стоимость ее обслуживания "одинакова для всех- 1 час стоит 150 долларов США, после 22:00 — 200 долларов США, в полночь — 250 долларов, после 02:00 часов — 300 долларов, и с 04:00 до 06:00 — 350 долларов".

Дороти Штейн заявила: "В Берлине я делала массаж самому привлекательному президенту на Земле Михаилу Саакашвили. Он президент Грузии и очень весел в общении. Вообще-то сначала он хотел 30-минутный массаж, но через 90 минут признался, что это был лучший массаж в его жизни. До этого я массажировала принца Саудовской Аравии и несколько мэров, но президент у меня был впервые".

По данным прокуратуры Грузии, после многократных сеансов массажа в Берлине, Саакашвили пригласил Дороти на родину, в феврале 2009 года её доставили в Тбилиси на самолете президента. При этом, это было сделано без прохождения границы. Зачем такая конспирация Саакашвили? Потому что, это все оплачивалось за счет бюджета. По данным следствия, он потратил на это 50 тысяч долларов.

В Великобритании Саакашвили в период с 2009 года по 2011 год приобрел за 9 000 долларов США, позаимствованных из бюджета, картину художницы Мередит Остром, которая пишет свои шедевры голой грудью.

По данным следствия, ,аренда автомобилей "Порше", "Мерседеса" и "Ауди" в Австрии для Саакашвили и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава обошлась в $34 тыс, плата за аренду лимузинов в итальянской Вероне составила более $26 тыс, аренда вертолета в Перу — $20 тыс, аренда яхты в Италии — $14,5 тыс. И даже аренда велосипедов в Европе обошлась грузинскому бюджету в $20 тысяч, а аренда авиалайнера — 300 000 долларов США.

Делал покупки Саакашвили из бюджета специальной службы Госохраны Грузии: семь пиджаков и спортивное пальто из кашемира за $30 тыс, сшитый вручную костюм за $5 тыс, десять часов за $30 тыс.

Саакашвили также израсходовал более $11 тыс в одной из клиник пластической хирургии Нью-Йорка .

"А может быть, далеко идущий план Зеленского — заманить Саакашвили в Киев и благополучно сдать дружественной Грузии?", — пытается найти хоть какое-то нормальное объяснение Олег Лурье поступку Зеленскому.