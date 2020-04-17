"Это монстр": Американка подхватила коронавирус после трёх недель в самоизоляции

В прошлый раз Шарлотта Браммерт покидала дом в середине марта. Тогда она посещала аптеку, чтобы пополнить запасы лекарств. Уже тогда она боялась заразиться, поэтому не приближалась к другим людям и не пренебрегала другими средствами профилактики. Дома Шарлотта и её супруг решили жить в разных комнатах, чтобы снизить вероятность инфицирования.

В течение трёх недель супруги почти не виделись, несколько раз заказывали доставку продуктов, но с курьерами не контактировали. В первых числах апреля Шарлотта почувствовала недомогание, сдала тест на COVID-19, он оказался положительным.

Как можно заразиться коронавирусной инфекцией на самоизоляции? Шарлотта вспомнила, что один-единственный раз прикасалась к доставленным курьером пакетам без перчаток. Позднее выяснилось, что сотрудница службы доставки инфицирована.

"У меня никогда не было ничего подобного. Я когда-то болела гриппом, но коронавирус - не грипп. Это совсем другой монстр", - рассказала Шарлотта изданию New York Post.

В США свыше 640 тысяч человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Более 31 тысячи граждан умерли от заболеваний, спровоцированных COVID-19. Лидером по количеству заражённых является Нью-Йорк. В Северной Каролине чуть меньше 5,5 тысячи инфицированных. Президент США Дональд Трамп заявляет, что эпидемия коронавируса в стране достигла пика, и она уже подходит к завершению.