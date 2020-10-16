|
"Это международное преступление": Алиев опроверг слова Пашиняна об отсутствии армянских наёмников
16 октября 2020, 21:50 • 67 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отсутствии армянских наёмников в Карабахе. По его словам, переброска наёмников и оружия контрабандой - это международное преступление.
Азербайджанский лидер заявил, что проживающие в России состоятельные армяне контрабандой перебрасывают в Карабах наёмников и оружие, чтобы поддержать Ереван. Алиев отметил, что только недавно они приобрели самолёт за 30-40 млн долларов, чтобы незаконно перевезти груз за границу. В частности, он назвал имена крупных армянских бизнесменов - Самвела Карапетяна и Ары Абрамяна.
Президент Азербайджана добавил, что Баку ранее запрашивал Россию. Москва ответила, что не предоставляет Армении вооружение. Тогда Азербайджан обратился в ИКАО, поскольку контрабанда оружия - "это международное преступление".
Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Карабахе нет армянских наёмников. Он признал, что некоторые армяне действительно прибыли в регион, чтобы защитить своих земляков, однако их нельзя считать наёмниками. При этом он обвинил Турцию, главного союзника Азербайджана, в том, что она перебрасывает в Карабах боевиков из Сирии.
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2020, 06:45
|
12 октября 2020, 20:40
|
11 октября 2020, 01:35
|
11 октября 2020, 07:05
|
10 октября 2020, 22:50
|
10 октября 2020, 17:20
|
14 октября 2020, 20:20