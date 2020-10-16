"Это международное преступление": Алиев опроверг слова Пашиняна об отсутствии армянских наёмников

Азербайджанский лидер заявил, что проживающие в России состоятельные армяне контрабандой перебрасывают в Карабах наёмников и оружие, чтобы поддержать Ереван. Алиев отметил, что только недавно они приобрели самолёт за 30-40 млн долларов, чтобы незаконно перевезти груз за границу. В частности, он назвал имена крупных армянских бизнесменов - Самвела Карапетяна и Ары Абрамяна.

"Они посылают армян из России в Карабах в качестве наёмников. Приобретение самолёта Ил-76 позволило им контрабандой перевозить вооружение. Там были "Корнеты", противотанковое вооружение, система "Игла", - отметил Алиев, давая интервью турецкому телеканалу A Haber.

Президент Азербайджана добавил, что Баку ранее запрашивал Россию. Москва ответила, что не предоставляет Армении вооружение. Тогда Азербайджан обратился в ИКАО, поскольку контрабанда оружия - "это международное преступление".

Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Карабахе нет армянских наёмников. Он признал, что некоторые армяне действительно прибыли в регион, чтобы защитить своих земляков, однако их нельзя считать наёмниками. При этом он обвинил Турцию, главного союзника Азербайджана, в том, что она перебрасывает в Карабах боевиков из Сирии.