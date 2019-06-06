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"Это мерзко": Путин о "безобразии" в странах Восточной Европы

06 июня 2019, 22:09  •  111 • Политика
Глава России Владимир Путин назвал героизацию нацизма в странах Восточной Европы и снос памятников "безобразием". "Это мерзко", - подчеркнул он.
Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики, снос памятников советским солдатам при молчаливом одобрении большей части европейского общества - это безобразие и это мерзко. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с главредами ведущих иностранных информагентств.
Глава государства добавил, что ни в коем случае нельзя позволять того, чтобы кто-то извращал историю и делал из ложных героев настоящих. Путин напомнил, что не видел никого, кто бы боролся с тем, что люди в Восточной Европе свободно ходят со свастиками. По словам президента России, лишь активисты еврейских движений борются с героизацией нацизма, а все остальные помалкивают из сиюминутных тактических соображений.
"Это безобразие, это мерзко просто", - подчеркнул Путин.
Президент России добавил, что мир не должен забывать о той ужасной трагедии, которая постигла мир во время Второй мировой войны. Нельзя предавать своих предков, которые сражались против нацизма, отметил глава государства.

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