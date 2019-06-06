"Это мерзко": Путин о "безобразии" в странах Восточной Европы

Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики, снос памятников советским солдатам при молчаливом одобрении большей части европейского общества - это безобразие и это мерзко. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с главредами ведущих иностранных информагентств.

Глава государства добавил, что ни в коем случае нельзя позволять того, чтобы кто-то извращал историю и делал из ложных героев настоящих. Путин напомнил, что не видел никого, кто бы боролся с тем, что люди в Восточной Европе свободно ходят со свастиками. По словам президента России, лишь активисты еврейских движений борются с героизацией нацизма, а все остальные помалкивают из сиюминутных тактических соображений.

"Это безобразие, это мерзко просто", - подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что мир не должен забывать о той ужасной трагедии, которая постигла мир во время Второй мировой войны. Нельзя предавать своих предков, которые сражались против нацизма, отметил глава государства.