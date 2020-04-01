"Это мечта": Пилот о первом полёте на модернизированном "Белом лебеде"

Лётчик-испытатель Анри Наскидянц поделился впечатлениями от первого полёта на модернизированном ракетоносце Ту-160М, прозванном "Белый лебедь" за характерный окрас и формы. Пилот подчеркнул, что проверка безопасности этого самолёта - дело государственной важности.

Наскидянц рассказал, что у Ту-160М очень большой диапазон высоких скоростей. При этом он идёт на удивление корректно и мягко, словно это лёгкий самолёт, а не стратегический ракетоносец. По словам летчика, машиной можно управлять двумя пальцами, пишет "Утро.ру".

"Такие самолёты должны взлетать и садиться и быть достойными своих конструкторов. Но когда доверяют первый подъём - я считаю, это честь для лётчика-испытателя. Тем более такой красивой машины, как Ту-160М - это мечта", - сказал Анри Наскидянц на видео, опубликованном Объединённой авиастроительной корпорацией.

Первый испытательный полёт Ту-160М состоялся в начале февраля. Он проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 34 минуты. Самолёт является сильно модернизированной версией Ту-160.

Фото: скриншот Twitter/@UAC_Russia