|
"Это мечта": Пилот о первом полёте на модернизированном "Белом лебеде"
01 апреля 2020, 14:35 • 55 • Политика
Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М, прозванного "Белый лебедь". "Когда доверяют первый подъём - я считаю, это честь для лётчика-испытателя. Тем более такой красивой машины, как Ту-160М - это мечта", - рассказал он.
Лётчик-испытатель Анри Наскидянц поделился впечатлениями от первого полёта на модернизированном ракетоносце Ту-160М, прозванном "Белый лебедь" за характерный окрас и формы. Пилот подчеркнул, что проверка безопасности этого самолёта - дело государственной важности.
Наскидянц рассказал, что у Ту-160М очень большой диапазон высоких скоростей. При этом он идёт на удивление корректно и мягко, словно это лёгкий самолёт, а не стратегический ракетоносец. По словам летчика, машиной можно управлять двумя пальцами, пишет "Утро.ру".
Первый испытательный полёт Ту-160М состоялся в начале февраля. Он проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 34 минуты. Самолёт является сильно модернизированной версией Ту-160.
Фото: скриншот Twitter/@UAC_Russia
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 23:35
|
28 марта 2020, 14:00
|
28 марта 2020, 02:35
|
27 марта 2020, 01:35
|
31 марта 2020, 02:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
27 марта 2020, 05:35