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"Это лучше, чем если бы упала": На встрече с Токаевым Меркель сидя прослушала гимн Казахстана

06 декабря 2019, 20:24  •  88 • В мире
Канцлер ФРГ принимала в Берлине Касым-Жомарта Токаева. При первых звуках своего национального гимна президент Казахстана сразу встал со стула, при этом Ангела Меркель продолжала сидеть. "Это лучше, чем если бы упала", - прокомментировали ситуацию пользователи Сети.
Видео этого момента, который многие сочли "неловким", в четверг, 5 декабря, опубликовано на сайте "Sputnik Казахстан". Позднее в кабинете министров Германии подтвердили, что фрау канцлерин, действительно, не стала вставать. И этому, конечно, есть объяснение.
Летом у Ангелы Меркель случилось несколько судорожных приступов во время официальных церемоний. Причём все они случались именно тогда, когда она вместе с очередным официальным гостем Германии прослушивала гимны.
Впервые приступ случился с Ангелой Меркель во время визита в Германию только что избранного украинского президента Владимира Зеленского. Затем эти приступы повторились ещё несколько раз во время других официальных церемоний. После этого было решено, что канцлер ФРГ, несмотря на требования дипломатического протокола, продолжит сидеть и во время звучания государственных гимнов.
Затем, прибыв в ноябре с официальным визитом в Индию, Меркель также не стала вставать во время исполнения национальных гимнов двух стран. Так же поступила она и во время посещения Китая.
Скриншот: Twitter@VRSoloviev
"Ещё немного - она встречать гостей будет в постели. Жалко её", - прокомментировал видеоролик Андрей Аверьянов.
"Это лучше, чем если бы она упала во время гимна", - считает @allavk2.
"Да ну её, пусть сидит, а то затрясёт опять, будет конфуз очередной", - поддержала Ольга Петрова.
"Когда-то все смеялись над немощью Брежнева... а над немощью фрау наши либерасты не смеются, молчат, видно, боятся, что их с дотаций снимут", - добавила Татьяна Алексеева.

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