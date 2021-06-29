"Это ловушка": В США осознали риски Украины в союзниках

Американский эксперт Тед Гален Карпентер считает, что наличие Украины в союзниках - "это ловушка" для США. И Вашингтону, по его словам, не следует в неё попадать, иначе возможна война.

Украина не подходит на роль союзника Соединённых Штатов, считает старший научный сотрудник в сфере внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер. Такое мнение он высказал в своей колонке для издания National Interest.

Карпентер пишет, что американцы неоднократно свергали неугодные им режимы по всему миру, причём не гнушались использовать насильственные методы.

На Украине, по его словам, такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок, которые до сих пор оказывают влияние на политику Киева. При этом ситуация с соблюдением прав в Незалежной, по его мнению, остаётся плачевной.

"В стратегическом плане Украина является ловушкой, которая может втянуть американскую сторону в ненужную ей войну. С моральной точки зрения имидж украинских властей полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты из западных стран", - отмечает Карпентер.

Он считает, что никакая "лакировка реальности" не поможет, и Украина всегда будет для США небезопасным и недостойным союзником.