Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

"Это ловушка": В США осознали риски Украины в союзниках

29 июня 2021, 19:50  •  124 • Политика
Американский эксперт Тед Гален Карпентер считает, что наличие Украины в союзниках - "это ловушка" для США. И Вашингтону, по его словам, не следует в неё попадать, иначе возможна война.
Украина не подходит на роль союзника Соединённых Штатов, считает старший научный сотрудник в сфере внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер. Такое мнение он высказал в своей колонке для издания National Interest.
Карпентер пишет, что американцы неоднократно свергали неугодные им режимы по всему миру, причём не гнушались использовать насильственные методы.
На Украине, по его словам, такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок, которые до сих пор оказывают влияние на политику Киева. При этом ситуация с соблюдением прав в Незалежной, по его мнению, остаётся плачевной.
"В стратегическом плане Украина является ловушкой, которая может втянуть американскую сторону в ненужную ей войну. С моральной точки зрения имидж украинских властей полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты из западных стран", - отмечает Карпентер.
Он считает, что никакая "лакировка реальности" не поможет, и Украина всегда будет для США небезопасным и недостойным союзником.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






124
Источник
Похожие новости
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
29 июня 2021, 16:10
Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
24 июня 2021, 20:40
Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
26 июня 2021, 10:15
Неандертальцы говорили по-украински: Откровения школьных учебников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.