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"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины

16 марта 2022, 02:05  •  49 • Политика
Британец, уехавший воевать на стороне ВСУ, призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины. "Это ловушка!" - предупредил он.
Британский "солдат удачи", решивший подзаработать на украинском кризисе, был вынужден спасаться бегством. Наёмник, служивший в грузинском иностранном легионе, рассказал о катастрофическом положении украинской армии.
По его словам, в ходе боевых действий погибло множество американцев и британцев, приехавших ради наживы. При этом украинская армия не проинформировала наёмников о потерях грузинского легиона и не снабдила достаточным количеством оружия и амуниции.
Они пытались послать нас в Киев без чёртового оружия, без медпакетов. Тем, кому посчастливилось получить оружие, получили магазин на 10 патронов. Когда они послали нас в Киев, мы сказали нет. Вся группа - канадцы, американцы, британцы. Тогда они сказали сделать это или нам начнут стрелять в спину,
- вспоминает наёмник.
После этого он, ещё один британец и американец спрятались в машине скорой помощи, которая вывезла их из зоны боевых действий. Они добрались до границы, но при этом каждый военный пытался отправить их обратно на фронт.
Нужно остановить людей, приезжающих сюда. Это ловушка! И вы из неё не выберетесь. Это просто кошмар,
- предупреждает автор видео.

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