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"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
16 марта 2022, 02:05 • 49 • Политика
Британец, уехавший воевать на стороне ВСУ, призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины. "Это ловушка!" - предупредил он.
Британский "солдат удачи", решивший подзаработать на украинском кризисе, был вынужден спасаться бегством. Наёмник, служивший в грузинском иностранном легионе, рассказал о катастрофическом положении украинской армии.
По его словам, в ходе боевых действий погибло множество американцев и британцев, приехавших ради наживы. При этом украинская армия не проинформировала наёмников о потерях грузинского легиона и не снабдила достаточным количеством оружия и амуниции.
- вспоминает наёмник.
После этого он, ещё один британец и американец спрятались в машине скорой помощи, которая вывезла их из зоны боевых действий. Они добрались до границы, но при этом каждый военный пытался отправить их обратно на фронт.
- предупреждает автор видео.
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