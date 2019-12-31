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"Это личная история": Немецкий биограф Путина рассказал о важном эпизоде из жизни президента
31 декабря 2019, 15:09 • 14 • Политика
Несколько моментов из жизни президента России, политическая судьба которого, по мнению немецкого биографа Путина, "не имеет аналогов в советской и российской истории", характеризуют его наиболее точно. "Это личная история", - считает Александр Рар, рассказав один из важных эпизодов жизни российского лидера.
Об этом немецкий политолог рассказал журналистам "РИА Новости" в рамках подготовки проекта, посвящённого 20-летию президентства Владимира Путина.
По словам Александра Рара, для него самого оказалась очень характерной история с пожаром, случившимся на даче семьи Путина под Ленинградом в 1996 году. Правдивость этого случая биографу подтвердил сам российский лидер.
По словам немецкого политолога, таких историй из жизни Владимира Путина он мог бы вспомнить немало.
Напомним, проект "РИА Новости", посвящённый 20-летию Владимира Путина во главе страны, - это серия интервью с различными политиками и общественными деятелями, которые долгие годы знакомы с главой государства.
В Кремле представили сотни фото- и видеоматериалов, сделанных за 20 лет работы Владимира Путина на постах президента и главы правительства России. Проект, приуроченный к этой юбилейной дате, носит название "Путин. 20 лет".
Отметим, что сегодня, 31 декабря, исполнится ровно 20 лет с момента, как первый президент РФ Борис Ельцин подал в отставку, возложив исполнение обязанностей главы государства на Путина, занимавшего должность премьера.
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