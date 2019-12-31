"Это личная история": Немецкий биограф Путина рассказал о важном эпизоде из жизни президента

Об этом немецкий политолог рассказал журналистам "РИА Новости" в рамках подготовки проекта, посвящённого 20-летию президентства Владимира Путина.

По словам Александра Рара, для него самого оказалась очень характерной история с пожаром, случившимся на даче семьи Путина под Ленинградом в 1996 году. Правдивость этого случая биографу подтвердил сам российский лидер.

"Он был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь. И потом он вспомнил, что в доме в "дипломате" хранятся все сбережения, и он ещё раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана", - заявил Рар, отвечая на вопрос "РИА Новости", какой из эпизодов жизни Путина, описанных в биографии, характеризует российского лидера наиболее точно.

По словам немецкого политолога, таких историй из жизни Владимира Путина он мог бы вспомнить немало.

Напомним, проект "РИА Новости", посвящённый 20-летию Владимира Путина во главе страны, - это серия интервью с различными политиками и общественными деятелями, которые долгие годы знакомы с главой государства.

В Кремле представили сотни фото- и видеоматериалов, сделанных за 20 лет работы Владимира Путина на постах президента и главы правительства России. Проект, приуроченный к этой юбилейной дате, носит название "Путин. 20 лет".

Отметим, что сегодня, 31 декабря, исполнится ровно 20 лет с момента, как первый президент РФ Борис Ельцин подал в отставку, возложив исполнение обязанностей главы государства на Путина, занимавшего должность премьера.