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"Это ли не нацизм?": Пётр Толстой об очередной попытке Киева уничтожить русских

08 июня 2021, 13:10  •  299 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказался об очередной попытке Киева уничтожить русских - на этот раз законодательно, вычеркнув русский народ из истории Крыма. "Это ли не нацизм?" - задаёт логичный вопрос Толстой.
Госдума осудила исключение русских из числа коренных народов Украины. Сам факт подобной законодательной инициативы президента Украины в Думе считают оскорблением исторической памяти, а также "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости и конфликтов как внутри Украины, так и за её пределами".
Проект закона президент Украины Владимир Зеленский внёс в мае этого года. И в качестве коренных народов на территории Крыма обозначили лишь крымских татар, крымчаков и караимов.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой уверен, что происходящему сегодня на Украине следует дать самую широкую огласку. В течение семи лет на Украине укреплялась нацистская идеология, напомнил Толстой. Результатом стали и факельные шествия, и уничтожение памятников воинам-освободителям, не говоря уже о трагедиях в Донбассе - убийствах русских людей, расстрелах автобусов с крымчанами, отказавшимися подчиняться правилам киевской хунты после госпереворота.
Мы прекрасно знаем об обозначенных проблемах, однако так называемый коллективный Запад их просто игнорировал. Ситуация несколько изменилась с визитом французских сенаторов в Киев:
После возвращения на родину они обратились к главе МИД Франции с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины, что вызвало у них крайнюю тревогу, - сказал Пётр Толстой, напомнив, что все факты Россия приводила на международных трибунах, однако реакции не было.
Обсуждаемый на Украине проект закона - ещё одно звено в цепочке развития украинской национал-социалистической идеологии, считает Толстой. Киев занимается "вычёркиванием русских" из истории, продолжил вице-спикер Госдумы. Русских людей убирают из списка коренных народов Украины, которая исторически была и остаётся исконно русской землёй!
Это ли не нацизм? - обращается к общественности Толстой.
Запад продолжает заигрывать с украинским неонацизмом, и это может дорого обойтись мировому сообществу, уверен Пётр Толстой. Сегодня на Украине проживают порядка 20 миллионов русских, и им продолжают внушать, что Россия - далёкая, не имеющая к ним отношения страна. Однако нельзя отрицать историческую правду. И сегодняшнее заявление Госдумы, как подчеркнул Толстой, именно об исторических связях и правах Русского мира.
Нацистское приветствие на майках украинской сборной по футболу, одобренное УЕФА, которая, как известно же, вне политики, - лишнее тому подтверждение. Мы, как известно из истории Европы, не пишем ничего на майках - мы пишем сразу на стенах, - заключил Пётр Толстой.

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