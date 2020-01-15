|
"Это легитимный акт самообороны": Генпрокурор США оправдал убийство Сулеймани
15 января 2020, 15:54 • 88 • В мире
С юридической точки зрения, по словам генпрокурора США Уильяма Барра, убийство иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным. "Это был легитимный акт самообороны", - считает Барр.
Об этом генеральный прокурор США (он же – глава американского Минюста) заявил в ходе пресс-конференции, проходившей в Вашингтоне, пишет Nation News.
Барр отметил, что перед операцией Белый дом получил необходимые консультации у министерства юстиции США. Отдавая приказ на уничтожение иранского генерала, Дональд Трамп "принял во внимание позицию ведомства", уверен генпрокурор.
Точно такой же позиции придерживается и госсекретарь США Майк Помпео, по словам которого Касем Сулеймани якобы готовил серию атак. Об этом глава Госдепартамента США заявил в интервью телеканалу Fox News, но тут же оговорился, отметив, что точное место и время атак не было известно.
"Мы не знаем точно когда и не знаем точно где", - заметил Помпео, но после добавил, что это якобы "было реально".
Напомним, убийство Сулеймани американскими военными произошло 3 января в аэропорту Багдада. Взрывом была уничтожена машина иранского генерала. Погибли и сопровождающие его лица.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2020, 11:54
|
08 января 2020, 18:09
|
09 января 2020, 15:09
|
12 января 2020, 19:39
|
09 января 2020, 16:54
|
12 января 2020, 18:24
|
12 января 2020, 03:24