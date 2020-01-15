"Это легитимный акт самообороны": Генпрокурор США оправдал убийство Сулеймани

Об этом генеральный прокурор США (он же – глава американского Минюста) заявил в ходе пресс-конференции, проходившей в Вашингтоне, пишет Nation News.

Барр отметил, что перед операцией Белый дом получил необходимые консультации у министерства юстиции США. Отдавая приказ на уничтожение иранского генерала, Дональд Трамп "принял во внимание позицию ведомства", уверен генпрокурор.

"Я думаю, что у президента определенно были полномочия делать то, что он сделал. Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью. Это был легитимный акт самообороны", - заявил Барр.

Точно такой же позиции придерживается и госсекретарь США Майк Помпео, по словам которого Касем Сулеймани якобы готовил серию атак. Об этом глава Госдепартамента США заявил в интервью телеканалу Fox News, но тут же оговорился, отметив, что точное место и время атак не было известно.

"Мы не знаем точно когда и не знаем точно где", - заметил Помпео, но после добавил, что это якобы "было реально".

Напомним, убийство Сулеймани американскими военными произошло 3 января в аэропорту Багдада. Взрывом была уничтожена машина иранского генерала. Погибли и сопровождающие его лица.