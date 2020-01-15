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"Это легитимный акт самообороны": Генпрокурор США оправдал убийство Сулеймани

15 января 2020, 15:54  •  88 • В мире
С юридической точки зрения, по словам генпрокурора США Уильяма Барра, убийство иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным. "Это был легитимный акт самообороны", - считает Барр.
Об этом генеральный прокурор США (он же – глава американского Минюста) заявил в ходе пресс-конференции, проходившей в Вашингтоне, пишет Nation News.
Барр отметил, что перед операцией Белый дом получил необходимые консультации у министерства юстиции США. Отдавая приказ на уничтожение иранского генерала, Дональд Трамп "принял во внимание позицию ведомства", уверен генпрокурор.
"Я думаю, что у президента определенно были полномочия делать то, что он сделал. Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью. Это был легитимный акт самообороны", - заявил Барр.
Точно такой же позиции придерживается и госсекретарь США Майк Помпео, по словам которого Касем Сулеймани якобы готовил серию атак. Об этом глава Госдепартамента США заявил в интервью телеканалу Fox News, но тут же оговорился, отметив, что точное место и время атак не было известно.
"Мы не знаем точно когда и не знаем точно где", - заметил Помпео, но после добавил, что это якобы "было реально".
Напомним, убийство Сулеймани американскими военными произошло 3 января в аэропорту Багдада. Взрывом была уничтожена машина иранского генерала. Погибли и сопровождающие его лица.

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