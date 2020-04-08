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"Это кто?": Украинка отказалась признавать в русских спасителей и подбила итальянцев на провокационную петицию
08 апреля 2020, 21:35 • 70 • В мире
Украинка отказалась признавать в русских спасителей и подбила итальянцев на провокационную петицию на имя руководства государства. Она недоумевает, почему на помощь стране не прилетели обычные гражданские врачи. "Это кто?" - вопрошает женщина.
В Италии была создана петиция, цель которой - добиться от главы государства и правительства ответов на вопросы по поводу присутствия в стране русских военных.
Одним из главных авторов обращения выступила украинка Наталья Гебрич, проживающая во Флоренции. Она рассказала OBOZREVATEL, что документ уже появился на официальном портале петиций.
Она заявила, что не понимает, почему на помощь Италии прибыли русские военные, а не обычные гражданские врачи.
Напомним, 22 марта в Италию для помощи стране в борьбе с коронавирусом прибыли русские военные медики и специалисты из войск РХБ защиты Минобороны РФ. Ранее они провели полное обеззараживание нескольких пансионатов и домов престарелых в северной части государства.
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