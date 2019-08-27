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"Это крокодилизм": Захарова раскритиковала "клуб избранных" G7 за отказ от идей либерализма

27 августа 2019, 10:39  •  127 • В мире
Саммит G7 в Биаррице не был спокойным. Члены "Большой семерки" едва не поссорились окончательно из-за того, что не смогли прийти к общему мнению по вопросу возвращения России в этот "клуб избранных". "Это крокодилизм", - прокомментировала Мария Захарова ситуацию, раскритиковав лидеров стран – членов G7 за "отказ от либеральных ценностей".
Как сообщает Nation News, на возвращении России в "Большую семерку" настаивал Дональд Трамп, который уверен в том, что многие важные вопросы решить без участия Москвы невозможно. Премьер Японии Синдзо Абэ, как обычно, стоял "над схваткой", сохраняя "самурайское" спокойствие.
Зато Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо, Эмманюэль Макрон и глава ЕС Дональд Туск были настроены очень решительно и не желали возвращения России в их тесный кружок, который, по словам дипломатического источника, "должен оставаться и дальше клубом, семьей, сообществом либеральных демократий".
"Вы не можете позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться", - заявили они Дональду Трампу.
Комментируя этот инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание даже не на внутренние распри, которые раздирают "Большую семерку" не первый год, а на то, что они себя назвали "клубом либеральных демократий", притом что на самом деле этому названию совсем не соответствуют.
Ведь если говорить о либерализме как о "матрице ценностей", то такой политической системе присуща, прежде всего, свобода мировоззрений, напомнила Захарова, то есть возможность реализации тезиса о свободе мыслей.
"Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс! Нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию", - отметила дипломат.
С другой стороны, если говорить о том, что "Семерка" придерживается каких-то либеральных экономических начал, то когда-то, быть может, это и имело место, однако сегодня все совсем иначе: экономика стран G7 давно обеспечивается жестким госпротекционизмом, а не законами рынка и свободной конкуренцией.
Реализуют же свою "экономическую модель" эти страны исключительно ручным управлением, используя санкции, финансовые манипуляции, агрессивную внешнюю политику и все в таком духе.
"Либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны, для обеспечения победы в которой хороши все средства, вплоть до разрушения имеющейся правовой системы отношений. Тогда это не либерализм, а крокодилизм", - резюмировала Мария Захарова.
Как известно, Россия не проявляет заинтересованности в возвращении в G7. Кремль неоднократно подчеркивал, что формат G20 более интересен для России. Тем не менее Россия надеется, что у всех стран "Большой семерки" все-таки преобладает здравый смысл над эмоциями.
Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что с "подавляющим большинством участников G7 отношения у России восстанавливаются и находятся на достаточно позитивном треке".

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