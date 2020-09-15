"Это кредит не Лукашенко, а братской стране": Песков прояснил ситуацию с 1,5 млн долларов для Минска

Так официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов, стоит ли опасаться, что белорусский кредит повторит судьбу украинских евробондов. Речь идёт о госдолге в размере 3 млрд долларов, который Россия выкупила у Украины в 2013 году. После госпереворота новая украинская власть отказалась возвращать задолженность, что вылилось в затяжной судебный процесс.

Таким образом, журналисты провели параллель между положением, в котором оказался экс-президент Украины Виктор Янукович, получивший от России деньги незадолго до своего свержения, и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Это абсолютно неверная в корне постановка вопроса. Кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране, - пояснил Песков.

Напомним, что в понедельник президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одним из итогов этой встречи стала договорённость о предоставлении Минску кредита на 1,5 млрд долларов.

Находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сразу же заявила, что "новая власть" не будет признавать соглашения, заключённые Лукашенко с Россией, а поэтому и кредит возвращать не обязана.