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"Это кредит не Лукашенко, а братской стране": Песков прояснил ситуацию с 1,5 млн долларов для Минска
15 сентября 2020, 02:15 • 58 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил ситуацию с 1,5 млн долларов, которые Москва предоставила Минску. По его словам, это кредит не для Лукашенко, а для братской страны.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов, стоит ли опасаться, что белорусский кредит повторит судьбу украинских евробондов. Речь идёт о госдолге в размере 3 млрд долларов, который Россия выкупила у Украины в 2013 году. После госпереворота новая украинская власть отказалась возвращать задолженность, что вылилось в затяжной судебный процесс.
Таким образом, журналисты провели параллель между положением, в котором оказался экс-президент Украины Виктор Янукович, получивший от России деньги незадолго до своего свержения, и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, что в понедельник президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одним из итогов этой встречи стала договорённость о предоставлении Минску кредита на 1,5 млрд долларов.
Находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сразу же заявила, что "новая власть" не будет признавать соглашения, заключённые Лукашенко с Россией, а поэтому и кредит возвращать не обязана.
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