"Это крайне мило": Трамп сообщил об "очень большом" самолете с медоборудованием, направленном Россией

Об этом американский президент сообщил в ходе брифинга в Белом доме. Видеозапись выступления разместила на своём YouTube-канале телерадиокомпания BC News.

"Россия прислала нам очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило", — сказал он.

Также, по словам американского президента, "некоторые вещи", необходимые в борьбе в пандемией, направил в США и Китай.

Несмотря на то что, как считает Трамп, "со многими странами у США отличные отношения", получить подобную помощь от иностранных партнёров американскому лидеру было удивительно, хотя и приятно.

Напомним, в понедельник, 30 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого президенты обсудили возможность совместной борьбы с коронавирусом. Оба лидера высказали глубокую озабоченность в связи с распространением болезни в мире.

Инициатором телефонной беседы выступила американская сторона. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом, пишет Nation News.

Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил того, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.

"Я бы сказал, что от ста тысяч до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.