Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Главная / В мире

"Это крайне мило": Трамп сообщил об "очень большом" самолете с медоборудованием, направленном Россией

31 марта 2020, 15:35  •  36 • В мире
Россия отправила в США "очень-очень большой" самолет с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом. "Это крайне мило", - сказал Трамп.
Об этом американский президент сообщил в ходе брифинга в Белом доме. Видеозапись выступления разместила на своём YouTube-канале телерадиокомпания BC News.
"Россия прислала нам очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило", — сказал он.
Также, по словам американского президента, "некоторые вещи", необходимые в борьбе в пандемией, направил в США и Китай.
Несмотря на то что, как считает Трамп, "со многими странами у США отличные отношения", получить подобную помощь от иностранных партнёров американскому лидеру было удивительно, хотя и приятно.
Напомним, в понедельник, 30 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого президенты обсудили возможность совместной борьбы с коронавирусом. Оба лидера высказали глубокую озабоченность в связи с распространением болезни в мире.
Инициатором телефонной беседы выступила американская сторона. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции.
Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом, пишет Nation News.
Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил того, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.
"Я бы сказал, что от ста тысяч до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.
67%
33%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
30 марта 2020, 22:35
Очередное пробитие коронадна: Шведские власти запретили врачам носить маски
31 марта 2020, 01:30
Пандемия COVID-19, цены на нефть и двусторонние отношения: что обсудили Путин и Трамп в телефонном разговоре
31 марта 2020, 12:35
Кладбища готовы и ждут жертв: Мэр Днепра выступил с обращением к гражданам
31 марта 2020, 04:35
"Минимальный знак солидарности": Президент Греции заплатит за борьбу с коронавирусом из зарплаты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.