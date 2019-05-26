"Это конура демократии": Геращенко упрекнула МВД Украины за "игру в политику"

Накануне в Ровно задержали двух молодых людей - 20-летнего парня и 16-летнюю девушку, призывавших на одиночном пикете к "импичменту" нового президента Украины Владимира Зеленского. Нарушителей спокойствия задержали, составили на каждого митингующего из этой пары протокол.

За молодых людей неожиданно вступилась первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. У себя на странице в соцсети Facebook она упрекнула МВД Украины за "игру в политику" и напомнила про то, как минувшие пять лет протестующие осаждали и стены здания администрации президента Петра Порошенко на Банковой, и Верховную раду, и кабмин, и различные областные администрации.

Судя по её словам, митингующие не стеснялись в подручных средствах для выражения своего протеста. В ход шли и голодовки, и трусы, и плюшевые свинки.

"Чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, - перечислила Геращенко. - И это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции".

Она отметила, что "по-разному вели себя митингующие", добавив, что "это конура демократии".

Она же добавила, что из всех активистов задерживали только митингующих от "движения "Отпор", с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный".

Фото: facebook/iryna.gerashchenko