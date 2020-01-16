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"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
16 января 2020, 08:09 • 86 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию. По мнению руководителя религиозной редакции Царьграда Михаила Тюренкова, это не революция, а контрреволюция и символический отказ от революционного наследия 90-х.
Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию, закрепив в ней верховенство российского права над международным, а также запретив элите иметь иностранное гражданство. Журналисты поспешили назвать выступление российского лидера "революционным", однако руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков считает, что всё с точностью до наоборот.
Тюренков отмечает, что после того как русское право наконец получит приоритет над международным, произойдёт избавление от символической оккупации, прежде обозначенной в российском основном законе. И из этого тезиса вытекают все остальные инициативы главы государства. В частности, о демографической проблеме и путях её решения.
Он отмечает, что некоторые детали в обращении президента остались недосказанными. Однако главная мысль послания главы государства ясна - укрепление суверенитета страны.
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