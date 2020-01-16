"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию

Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию, закрепив в ней верховенство российского права над международным, а также запретив элите иметь иностранное гражданство. Журналисты поспешили назвать выступление российского лидера "революционным", однако руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков считает, что всё с точностью до наоборот.

"Это не революция, а контрреволюция, очередной символический отказ от революционного наследия 1990-х, чья революционность вполне соответствовала времени "комиссаров в пыльных шлемах", времени откровенно русофобской романтики "отречения от старого мира", - считает он.

Тюренков отмечает, что после того как русское право наконец получит приоритет над международным, произойдёт избавление от символической оккупации, прежде обозначенной в российском основном законе. И из этого тезиса вытекают все остальные инициативы главы государства. В частности, о демографической проблеме и путях её решения.

"Президент детально проговорил новые меры по материальному стимулированию деторождения и многодетности. Но в условиях примата международного права любые подобные действия могут разбиться о "ювенальную юстицию", навязанные извне антисемейные законы о так называемом бытовом насилии и так далее", - пояснил Михаил Тюренков.

Он отмечает, что некоторые детали в обращении президента остались недосказанными. Однако главная мысль послания главы государства ясна - укрепление суверенитета страны.